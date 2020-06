Magistrații Curții de Apel au constatat ”calitatea pârâtei de colaborator al Securităţii. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti”

CNSAS a deschis procesul la Curtea de Apel, pentru a cere judecătorilor să ateste calitatea Roxanei Wring de colaborator al Securității.

Anul trecut, în octombrie 2019, Wring își anunța demisia din USR, după ce au apărut acuzații cu privire la colaborarea sa cu Securitatea. Aceasta menționa, la momentul respectiv, că se va întoarce în partid după ce va primi o decizie irevocabilă din partea justției, care să ateste că nu a făcut poliție politică.

Wring afirma că între 1977 și 1979 a lucrat la Oficiul Național de Turism, unde a întocmit raportări și procese verbale. Aceasta spune că nu a semnat niciodată nimic în fața vreunui ofițer de la Securitate.

Citeste si: Un troleibuz a ars ca o torță în București. Reacția Gabrielei Firea

”Imediat după terminarea facultăţii, la vârsta de 22 de ani, m-am angajat la ONT. Am lucrat acolo doi ani, între septembrie 1977 şi noiembrie 1979. Am întocmit raportări şi procese verbale pe care, la vârsta respectivă, le-am considerat a fi parte din birocraţia stufoasă şi inutilă a serviciului. Nu am semnat niciodată nimic în faţa unui ofiţer al Securităţii despre care să ştiu că ocupă o astfel de funcţie. Bănuiam că directorul ONT are legături cu Securitatea, dar niciodată nu am avut o certitudine în acest sens. În 1979 m-am căsătorit cu un cetăţean britanic şi am solicitat acordul pentru a mă stabili împreună cu el în străinătate. După solicitări repetate, după ce mi s-a interzis să mai ghidez grupuri de turişti, după ce am fost nevoită să demisionez de la ONT, după o respingere nemotivată din partea statului şi după un an de nopţi nedormite, am primit acceptul de a părăsi România”, declara Roxana Wring.