„Guvernul PNL - niște petarde economice! Catastrofe! În doar câteva luni, acest guvern de incompetenți a întors România cu doi ani și jumătate în urmă! Rata șomajului a crescut până la 4,8%, conform datelor publicate astăzi de INS!!! Guvernarea de dreapta înseamnă doar o prăbușire continuă a nivelului de trai. PNL=PDL, adică sărăcie, austeritate și șomaj!

În guvernarea PSD am luat măsuri prin care am creat sute de mii de locuri de muncă și am avut cea mai mică rată a șomajului din Europa. Guvernul PNL a distrus tot și ne-a adus din nou la nivelul anului 2017.

Ciolacu: „RECORD ISTORIC!!! 1 miliard de euro pierderi estimate doar în acest an”

Tabloul dezastrului este completat și de o prăbușire a turismului cu 98% în aprilie. RECORD ISTORIC!!! 1 miliard de euro pierderi estimate doar în acest an. ABISAL!!!

Reprezentanții industriei HORECA au cerut disperați măsuri de sprijin și facilități fiscale din partea Guvernului. Au primit în schimb doar fumul trabucurilor liberale în față și un toptan de norme aberante care mai mult îi încurcă decât îi ajută”, a scris Marcel Ciolacu pe pagina sa de Facebook.