Eugen Stănia a fost edil în localitatea Dăneasa din județul Olt, iar acum are de gând să redevină primar, candidând din partea Partidului Național Liberal.

Acesta a postat pe Facebook un mesaj plin de laude la adresa fostului șef de stat Nicolae Ceaușescu. Mesajul este plin de greșeli de gramaticale, însă punctează faptul că Ceaușescu a fost patriot, dar și că pe vrema sa s-a reconstruit România.

Așa arată textul integral al postării lui Stănia, conform hotnews.ro. Între timp, mesajul a fost șters de pe pagina primarului.

"Un preşedinte patriot ! Pe timpul lui sa reconstruit România , am absolvit o şcoala , am obținut o calificare ,am învațat ce înseamnă munca, disciplina, bun simțul şi respectul ! De 30 de ani toate astea s-au transformat minciună, nesiguranță şi a primat doar interesul personal . Azi fiecare este doar pentru el , predomină lupta pentru existență şi nepăsarea față de aproapele tău . Unii nu mai au limite , lăcomia i-a transformat mostrii , alții se mulțumesc cu puținul şi trăiesc cu speranța că ziua de mâine va fi mai bună ca cea de ieri ! Gânduri bune ,pentru o lume mai bună !"