Președintele social-democraților s-a prezentat luni fără mască de protecție la Parlament și chiar a vorbit de la tribună fără să își acopere nasul și gura. Tocmai pe fondul acestei scăpări din partea liderului PSD a venit și cererea lui Florin Roman, deputat PNL, de dezinfectare a microfonului în urma discursului lui Ciolacu.

Așa cum Ciolacu a găsit o explicație și pentru starea de leșin din urmă cu câteva zile, tot așa a găsit o explicație și pentru lipsa măștii din cursul zilei de ieri.

”Sub o formă de glumă am vrut să transmit faptul că am o suferință la nas. Am o deviație de sept, depistată în urma unui control medical efectuat cu ocazia leșinului”, a explicat liderul interimar al PSD.

Premierul a afirmat pentru B1 TV că liderii Ciolacu și Ponta, care nu s-au conformat cu măsura de purtare a măștilor în Camera Deputaților, ar putea fi sancționați.

Premierul vorbește și despre puterea exemplului, pe care oameni precum cei anterior amintiți ar trebui să o aibă.

”Pot fi amendaţi. Oricum, un comportament total incorect din partea unora care se pretind lideri. Aici forţa exemplului este cea mai importantă. În spaţii închise unde există mai multe persoane, există obligativitatea purtării măşti. Ei în discursul pe care l-au rostit de la microfon nu au purtat mască şi a fost o decizie a lor să nu poarte mască. De fapt, ei se consideră deasupra legii şi consideră că doar cetăţenii obişnuiţi trebuie să respecte legea, în timp ce ei se consideră că nu trebuie să respecte legea. Este foarte ilustrativ pentru mentalitatea pe care o au în raport cu legea”, a afirmat Ludovic Orban.