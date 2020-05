„PSD a răspuns apelului cadrelor medicale aflate în prima linie a bătăliei cu pandemia și, într-un timp extrem de scurt, am transpus în lege solicitările acestora de a le fi protejată familia de către statul român. Am promis și am făcut!

Și președintele Iohannis a promis cadrelor medicale un stimulent de 500 de euro. Guvernul PNL însă nu a respectat promisiunea, drept dovadă că nici acum, după 2 luni de zile, niciun medic nu a primit banii promiși cu atâta tam-tam.

Aceasta este diferența dintre ei și PSD! Când promitem, facem! Ei doar promit, de făcut uită... ”, a transmis Marcel Ciolacu pe Facebook.

Iohannis a promis „încurajarea” medicilor cu un bonus de 500 de euro

Pe data de 2 aprilie, președintele Klaus Iohannis a propus bonusarea medicilor, cu o sumă de 500 de euro pe lună, susținând că are „promisiuni din Guvern” pentru sprijinirea acestui demers.

„Am solicitat astăzi Guvernului să identifice fonduri europene suficiente pentru a putea plăti un bonus lunar medicilor și personalului medical care lucrează cu pacienți COVID. Și vorbesc aici despre un bonus consistent, de câteva sute de euro pe lună. Cred că o sumă de 500 de euro pe lună pentru medicii și personalul medical care lucrează cu pacienți COVID ar fi un bonus onorabil.

Am promisiuni din Guvern, am vorbit cu Premierul Orban, cu ministrul Fondurilor Europene, am promisiuni că în foarte puțin timp vor veni cu soluții foarte concrete”, a declarat atunci Klaus Iohannis.