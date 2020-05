Este vorba despre un proiect de lege, propus de UDMR, și adoptat tacit cu ajutorul PSD, prin care autoritățile locale din Transilvania sunt obligate să asigure folosirea limbii maghiare.

„În final, nu pot să nu menţionez o temă care a preocupat pe foarte mulţi: autonomia Ţinutului Secuiesc. Am făcut afirmaţii şi sper să fi fost bine înţeles: eu nu am nicio problemă cu persoanele de etnie maghiară. Problema pe care o am este cu politicienii din PSD care, culmea, au încercat să promoveze legislaţie care priveşte autonomia Ţinutului Secuiesc. Este supărător. Au încercat să se scoată şi în scurt timp au introdus legislaţia în Senat, unde au respins-o. Tot în Senat a trecut tacit un cod administrativ în varianta UDMR. Acest Cod prevede obligativitatea limbii maghiare în unele zone din Ardeal. PSD nu poate să spună că nu a şiut, pentru că a trecut de comisiile Senatului, unde PSD a votat pentru”, a declarat Klaus Iohannis, potrivit adevarul.ro.

Președintele s-a declarat împotriva promovării autonomiei Ținutului Secuiesc, mai ales că acest lucru este neconstituțional.

Iohannis îi acuză pe politicienii din PSD de faptul că s-au aflat frecvent în situația de a promova legi care vor să ducă la autonomia Ținutului Secuiesc.