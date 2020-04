Tăriceanu acuză că Iohannis a invocat naționalismul ca ”ultimă carte” în aceste vremuri de criză: ”Atunci cand nu ai ce sa oferi poporului tau, atunci cand nu ai solutii pentru repornirea economiei, atunci cand nu ai resurse sa maresti pensiile si alocatiile, atunci scoti ultima carte: nationalismul. In vremuri de criza politicienii iresponsabili folosesc aceasta ultima arma sperand sa-si salveze scaunul.”

Călin Popescu Tăriceanu acuză că mișcarea președintelui apare pentru că acesta, alături de ”Guvernul Său”, au ajuns la fundul sacului și nu mai pot oferi soluții reale pentru probleme.

Tăriceanu e de acord că parlamentarii din Camera Deputaților au greșit, ignorând să discute în plen această lege. Acesta spune că legea va fi respinsă la Senat, în urma unei ședințe de urgență: ”Dragi romani, cred ca cei de la Camera Deputatilor au facut o greseala nediscutand in plen aceasta initiativa legislativa. Greseala o vom indrepta in Senat. Genul acesta de lege nu a aparut pentru prima data, dar intotdeauna a fost respinsa de Parlament. Dar sa mergem si mai departe si sa zicem ca poate Parlamentul face o greseala, desi nu a facut-o pana acum, si admite o asemenea lege. De la Parlament legea merge spre promulgare la Presedintele Romaniei, iar acolo, nu e asa, este aparatorul romanilor, Klaus Werner Iohannis.”

Tăriceanu nu uită să comenteze și afirmațiile lui Klaus Iohannis, pe care le consideră deosebit de grave. Acesta spune că președintele ar trebui să vină cu dovezi pentru a-și susține acuzațiile. În urma acestui fapt, președintele ar trebui să demisioneze, dacă minte, sau PSD ar trebui interzis, dacă Iohannis are dreptate: ”Astazi dl Iohannis a facut cea mai grava acuzatie care s-a facut in Romania dupa decembrie 1989. El a acuzat un partid parlamentar ca are o intelegere ascunsa cu o putere straina pentru a ceda o parte din teritoriul national. Acest lucru nu poate sa ramana asa. Dl Iohannis trebuie sa vina in Parlament sa aduca dovezile pentru aceasta acuzatie grava. Aceasta acuzatie poate avea doar doua solutii: ori acuzatiile sunt adevarate si partidul acuzat trebuie sa fie interzis, ori Presedintele Romaniei minte si manipuleaza si trebuie sa-si dea demisia si sa sufere rigorile legii.”