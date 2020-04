Acesta a mai spus că nu se miră că unitățile de învățământ vor rămâne închise până în septembrie, susținând că aceasta este decizia cea mai logică. Altfel, riscam să transformam copiii în „vectori de transmitere a bolii” COVID-19.

„Pentru mine nu e o surpriză. Aduceți-vă aminte că mult înainte de închidere am pledat pentru închiderea școlilor ca fiind un mijloc de limitare a extinderii bolii, iar acum susțin, de când s-a anunțat că pe 15 mai ne eliberăm de starea de urgență, să nu se redeschidă școlile. Copiii nu trebuie periclitați nici măcar cât negru sub unghie. În plus, nu am niciun dubiu că ar deveni copiii noștri vectori de transmitere a bolii, de acasă către alți copii, alți copii către părinți.

Uite așa, s-ar porni un lanț al slăbiciunilor. Am deprinderea evoluției unei boli contagioase, din experiența meseriei mele, și sunt câteva principii peste care nu poți să treci și dacă ești inginer, nu trebuie să fii doctor. E de ajuns să ai puțină viziune.

Se pune o mare problemă a învățământului românesc, și anume limpezirea programei. Poate forțați de vremuri, cei de la minister vor selecta materiile la care învață copiii.

Mie se pare ridicol să înveți despre salată și păpădie!”, a declarat Traian Băsescu la B1 TV.