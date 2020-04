Președintele Pro România a vorbit despre măsurile economice care se impun, în contextul în care Klaus Iohannis a anunțat că măsurile restrictive ar putea fi relaxate după 15 mai.

Ponta a mai spus că, a doua zi după ce starea de urgență este ridicată, pe 16 mai, ar trebui depusă o moțiune de cenzură împotriva guvernului Orban.

”Sa stam toti la Palatul Cotroceni sau la Vila Lac 1, sa nu facem nimic, sa asteptam sa ne vina salariu. Din pacate, in afara de domnul Iohannis si domnul Orban si altii ai lor, pentru majoritatea romanilor asta nu e posibil. In primul rand, de ce pe 15 mai? Eu as vrea sa sarbatorim ziua muncii, 1 mai, prin muncă. Nemtii sunt la munca, spaniolii la fel, Italia a anuntat pe 4 mai. Termenul folosit de domnul Iohannis e gresit, relaxare. O sa avem acest virus pana gasim un vaccin, dar daca dureaza un an si domnul Iohannis ne tine in case, o sa supravietuiasca doar dansul si domnul Orban”, a afirmat Ponta, făcând paralele între alte state europene și situația României.

Victor Ponta a subliniat că ezitările în ceea ce privește repornirea economiei ar putea fi fatale pentru toți.

Citeste si: Țara care se încrede în Dumnezeu împotriva coronavirusului

”In loc sa ne pregatim sa traim cu acest virus inca o perioada de timp, pentru ca asa ne zic medicii si eu ii cred, stam inchisi in case. Sunt victime, vor mai fi, dar nu o sa ne omoare pe toti virusul. Dar daca stam in case si nu repornim economia, asta o sa ne omoare pe toti.

Pentru cateva luni, fiecare tara din UE e pe picioarele sale. Maine ma duc la parlament, ca m-am saturat sa le spun altora sa iasa din casa si eu sa stau sa ma uit la camera de la laptop. Trebuie sa fac ce zic.

Daca ma intreaba, zic ca plec in Germania la munca si ma lasa. Daca guvernul Romaniei cere Germaniei testarea muncitorilor, ii asteptau nemţii cu teste pe aeroportul din Cluj, nu la Hamburg. Nu au vrut sa o faca de ticalosi, ca sa nu se afle ca trimit muncitori in Germania.

Nu cred că l-a sunat doamna Merkel pe domnul Orban, că nu îl bagă în seama. A sunat pe altcineva, domnul Orban doar a fost informat. Aş vrea ca pe 4 mai să mergem toţi la muncă, iar pe 16 mai să avem moţiune de cenzură, să dăm jos guvernul ăsta”, a mai afirmat Ponta la România TV, conform stiripesurse.ro.