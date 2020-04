În cazul în care președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban nu răspund pozitiv celor 15 măsuri solicitate de Pro România, formațiunea politică va vota împotriva prelungirii stării de urgență.

„Intrunit in sedinta statutara azi, 13 Aprilie, Biroul Executiv al ProRomania a decis sa propuna parlamentarilor sa voteze pentru prelungirea starii de urgenta numai in masura in care Presedintele si Guvernul raspund pozitiv celor 15 solicitari prezentate mai jos /in caz contrar votul nostru va fi impotriva!

Solicitarile parlamentarilor Pro Romania:



Prelungirea Starii de Urgenta pana la data de 1 Mai (cu posibilitate de prelungire daca este necesar) /Program de repornire a activitatii productive si de servicii incepand cu data de 1 Mai (cu respectarea conditiilor de protectie sanitara) - cu exceptia localitatilor declarate “de pericol maxim”

Clarificarea restrictiilor pentru a fi accesibile intregii populatii - redefinirea si limitarea situatiilor in care se aplica amenzi administrative pentru evitarea abuzurilor

Extinderea si pe teritoriul Romaniei a dreptului de transport pentru lucratorii sezonieri (similar prevederilor Art.10 din Ordonanta Militara 7 care se aplica doar pentru “transportul lucratorilor sezonieri din Romania in alte state”)

Adoptarea pachetului economic si fiscal de sprijin pentru firmele afectate de perioada de blocaj (turism, restaurante, agentii, hoteluri)

Schimbarea solicitarii Romaniei de sprijin financiar din partea UE (suma de 3,3 miliarde este total insuficienta)

Adoptarea pachetului de stimulare fiscala si sprijin pentru Agricultura si Industria Alimentara / Programul National de combatere a efectelor secetei - solicitarea sprijinului financiar din partea UE

Implementarea Programului National de Testare pentru Covid 19 (propus de Rafila - 26 de centre regionale, pregatire personal, resurse pentru zonele focar, testarea tuturor cetatenilor care intra in tara)

Revocarea suspendarii Legii Transparentei - publicarea online in timp real a tuturor contractelor incheiate de autoritatile publice prin exceptare de la prevederile legale privind achizitiile publice

Publicarea scenariilor de finalizare a Anului Scolar 2019 - 2020

Un Pact National asumat de Guvern privind excluderea masurilor de diminuare a salariilor si pensiilor /aplicarea incepand cu data de 1 Iunie (la fel ca in anul 2015) a legii privind alocatiile pentru copii

Suspendarea pe perioada Starii de Urgenta a exportului de busteni si produse alimentare neprelucrate

Prezentarea publica cu termene asumate pana la 1 Mai a Planului de Achizitii de echipamente de protectie pentru personalul medical si pentru populatie publicarea Programului de Achizitii si dotari a Sectiilor ATI de la Spitale /publicarea Programului de crestere a capacitatii de testare Covid 19: publicarea donatiilor primite pentru Sistemul Medical din partea ONG urilor si persoanelor private

Programul National de protectie pentru bolnavii cronici

Programul National de Investitii in Infrastructura pentru iesirea din Criza

Redefinirea notiunii de “grupuri vulnerabile” in sensul clarificarii crirteriilor (varsta, afectiuni medicale, prezenta in locuri cu grad ridicat de infectare) /asigurarea din Bugetul de Stat (nu din cele locale) a venitului minim gatantat pentru toti cetatenii tarii - pachetul de sprijin pentru persoanele si familiile vulnerabile”, a transmis pe Facebook Victor Ponta.