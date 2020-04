Din cauza evoluției nefavorabile a pandemiei de coronavirus în România, președintele Klaus Iohannis a declarat, săptămâna trecută, că va prelungii starea de urgență cu încă 30 de zile.

„Sunt lucruri care se mișcă, însă, trăgând linie, am ajuns la concluzia că va fi nevoie de prelungirea stării de urgență. Am solicitat Guvernului să vină cu propuneri. Voi emite un nou decret pentru a prelungi starea de urgență cu încă o lună de zile. Acest lucru este necesar pentru a ține epidemia sub control”, a spus Iohannis.

Potrivit Constituției, în ceea ce privește decretarea stării de urgență sau de asediu, președintele, cu susținerea Parlamentului, poate prelungi starea instituită.

Dacă Parlamentul nu votează, sau votează împotriva instituirii stării de urgență, președintele este nevoit să revoce de îndată decretul, măsurile dispuse încetându-și aplicabilitatea.

Citeste si: VIDEO Iohannis, mesaj de Paște pentru catolici: „Cele mai...

Tot săptămâna trecută, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că el nu va vota pentru prelungirea stării de urgență, considerând că nu toate regiunile țării sunt afectate de coronavirus.

„O parte importantă din țară nu e afectată de coronavirus și nu înțeleg de ce trebuie să penalizăm și regiunile care nu sunt afectate de coronavirus, la fel cum sunt și celelalte”, a spus Tăriceanu, potrivit antena3.ro.