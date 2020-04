Ponta avertizează că soluțiile pe care le-au găsit guvernanții pentru a trece de această criză sunt împrumuturile și tăierea veniturilor oamenilor.

Ponta face referire la scenariul din 2020, în care ”trebuie să ne uităm doar la televiziunile ”oficiale” care ne explică cum Guvernul și Președintele își fac treaba foarte bine, așa că să tăcem din gură chiar dacă nou ne este din ce în ce mai rău.”

”Ca si in 2010 vedem cum alte tari fac deja strategii pentru iesirea din criza, adopa planuri fiscale, dau facilitati, isi sprijina companiile nationale / ca si in 2010 noi aflam ca “in Romania nu suntem inca in stadiul acela” si ca “cerem voie Comisiei Europene” sa vedem daca ne lasa sa facem ceva pentru noi!”, mai transmite președintele Pro România.

Acesta face și o propunere de redresare: ”Solutiile corecte sunt tot cele din 2012 - o alta viziune economica si sociala, promovata de un alt Guvern! Singura diferenta pozitiva este faptul ca acum nu trebuie sa asteptam si sa suferim doi ani - putem sa facem schimbarea in 6 luni! Depinde doar de noi!”

Citeste si: Ponta, atac la Orban: ”Când toți îți spun că ești beat te duci să...

Ministrul Muncii: șomajul tehnic va fi introdus și la stat

Violeta Alexandru, ministrul Muncii, spune că ”acum este momentul organizării unui sistem de lucru în instituții, autorități, companii publice, regii cu capital de stat care să le asigure funcționalitatea pe durata stării de urgență dar care să țină cont și de dorința evidentă a multor angajați de a rămâne la domiciliu și, binențeles, de necesitatea asigurării unui raport just între muncă și plată.”

Astfel, nu doar instituțiile care primesc bani de la stat, ci și entitățile care funcționează sub forma unor societăți comerciale sunt vizate de șomajul tehnic.

Ministrul Muncii spune că angajații vor sta acasă în această perioadă, prin rotație, într-un număr egal de zile dintr-o lună, și vor primi 75% din salariul de bază.