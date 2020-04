Deja se vorbește despre numele câtorva politicieni suceveni care s-au testat pentru coronavirus cu prioritate, cu toate că nu s-ar fi încadrat pentru aceste teste.

Este vorba despre Gheorghe Flutur, care a figurat drept cadru medical pentru test. Cei de la DSP spun că a fost vorba de o eroare. Acestuia i se alătură Carolina Rîmbu, soția fostului manager de la spital, testată tot cadru medical. Și Ion Lungu și soția sa au fost testați cu prioritate, ambii figurând ca ”primar.”

Cei de la libertatea.ro au descoperit că și vicele CJ Suceava, Viorel Seredenciuc, s-a testat pentru coronavirus, alături de soție, pe 19 martie.

Testați pentru coronavirus fără vreun risc existent

Cei doi s-au testat pentru Covid-19 cu toate că nu se încadrau la nicio categorie de risc. În plus, aceștia se testau cu câteva zile înainte de apariția imaginilor cu cozile formate de angajații spitalului, ce așteptau să fie testați.

„Eu nu știu rezultatul. Deci eu nu am primit nici acum rezultatul. Îmi spuneți dumneavoastră pentru prima oară că sunt negativ. Apoi, cumnata mea lucrează la Pneumologie și a fost testată pozitiv. Am intrat în contact cu dumneaei din momentul în care și-a făcut testul. Am mers la cumpărături împreună, am stat de vorbă. Și mai ales că eram în Consiliul Județean, era normal să mi se facă testul”, s-a justificat Seredenciuc.

Cu toate acestea, cumnata despre care vorbește politicianul a fost testată la câteva zile după acesta.