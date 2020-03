„Ieri am fost la supermarket! Am constatat lucruri bune și lucruri rele. Dintre cele bune mi-a atras atenția faptul că vânzătorii și personalul care lucrează în interior aveau echipamente de protecție. Apoi am remarcat că cele mai multe produse de bază erau pe rafturi în cantități suficiente. Apoi m-a impresionat că oamenii nu mai umpleau coșuri așa cum o făceau în urmă cu 2-3 săptămâni”, a scris pe Facebook Călin Popescu Tăriceanu.

Tăriceanu a remarcat o creștere „fără un motiv vizibil” ale unor produse și consideră că ar trebui luate niște măsuri în acest sens.

„Pe partea cealaltă nu am putut să nu remarc că la unele produse prețurile au crescut simțitor fără un motiv vizibil. Am auzit unele explicații: că materia primă s-a scumpit, că transportul, că forța de muncă etc. Sunt liberal și cred că într-o economie liberă legea cererii și ofertei trebuie să determine prețurile. Dar în aceste zile nu mai trăim într-o economie liberă pentru că și ea este prizonieră coronavirusului, deci trebuie luate măsuri”, a precizat Tăriceanu.

Acesta susţine că autorităţile au mai multe metode la îndemână pentru a controla preţurile.

„Sunt mai multe posibile metode. Una ar fi să se fixeze prețul final printr-o decizie administrativă. Cam ce făceau comunișții pe vremuri! Posibilul efect este însă că multe produse vor dispărea și că va apărea iar piața neagră! Nu cred că vrem să ne reîntoarcem acolo. O altă metodă este de a se plafona adaosurile comerciale/marja de profit, în special pe verigile din lanțul de transport și distribuție. Și nu la toate produsele, ci la cele de bază! Așa vom putea lăsa producătorul să-și continue producția, chiar dacă vor fi unele creșteri de prețuri datorate fluctuației prețurilor la materia primă. Până la urmă și aceste creșteri pot fi temperate de guvern prin scăderea, pe termen limitat, a taxelor pe muncă în asemenea fel încât producția să rămână competitivă. Pe lanțul de desfacere se pot fixa adaosuri comerciale/marje de profit care să poată asigura desfășurarea activității, dar să nu permită ridicarea adaosului până la limita la care să devină speculă!”, a mai scris Tăriceanu.