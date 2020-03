Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, atuce mai multe acuzatii presedintelui Klaus Iohannis si premierului Ludovic Orban, sustinand ca ar fi fortat alegerile locale, cu toate ca ar fi stiut de raspandirea coronavirusului.

"Nu-mi da pace un gand! Oare conducatorii nostri au stiut din timp de acest virus, dar nu au facut nimic pentru a nu speria poporul si a castiga niste alegeri anticipate pe care si le-au dorit cu atata ardoare? Sa avem nesansa unor conducatori atat de ticalosi incat sa treaca sub tacere acest pericol doar pentru a castiga cateva locuri suplimentare in Parlament? Sa fie diplomatii nostri atat de slab pregatiti incat, cei din zonele unde a inceput criza coronavirus, nu au informat Ministrul de Externe, Prim-Ministrul si Presedintele Romaniei despre dezastrul din zonele in care ei erau? Sa fie atat de diletante serviciile noastre de informatii incat sa nu traga in timp util semnale de alarma catre Presedinte si Guvern? Sa nu mai aiba Romania nici un prieten care sa-i traga de maneca si sa le spuna ca situatia e grava si ca e mai bine sa se pregateasca pentru vremuri grele decat sa se joace de-a politica?", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.

Liderul ALDE precizeaza ca, daca informatiile despre coronavirus au fost transmise, inseamna ca Iohannis si Orban "au ales sa ignore pericolul" si sa ii sacrifice pe romani "pentru ambitiile lor electorale".

"Daca nici una dintre institutiile mai sus mentionate nu le-a spus nimic Presedintelui si Guvernului Romaniei, inseamna ca ii platim degeaba. Dar am mari semne de intrebare ca ei nu au facut-o. Si daca ei au facut-o, inseamna ca in mod deliberat conducatorii nostri au ales sa ignore pericolul, sa ne impinga intr-o criza politica majora peste care a venit cu o viteza nemaiintalnita o criza medicala. Pe scurt, domnii Iohannis si Orban i-au sacrificat pe romani pentru ambitiile lor electorale. Actiunea lor imi aminteste de comportamentul lui Basescu din 2009 cand ne-a spus tot timpul ca nu e nici o criza, ca ni se pare. Si dupa ce a fost reales ne-a dat lovitura de gratie. Cam asa pare ca se intampla si acum!", a mai scris Tariceanu.

Tariceanu crede ca, daca nu ar fi fost tinuta ascunsa gravitatea raspandirii virusului, Romania ar fi avut timp de aprovizionare si de luarea masurilor de preventie.

"Daca ei nu ar fi ascuns gravitatea crizei, probabil am fi putut sa ne aprovizionam din timp cu teste si am fi putut testa masiv pe toti cei veniti in tara, sa-i vedem pe cei infectati, sa-i izolam, iar ceilalti oameni sa-si vada de treaba. La aceste semne de intrebare trebuie ca Parlamentul sa primeasca raspunsuri atunci cand lucrurile se vor linisti: daca domnii Iohannis si Orban au fost informati de catre serviciile de informatii si MAE despre acest pericol, si cand s-au trimis aceste informari", a mai transmis Calin Popescu Tariceanu.

Liderul ALDE a tinut sa sublinieze ca, dupa ce situatia va reveni la normal, Ludovic Orban ar trebui sa se justifice pentru situatia creata.

"Cer public tuturor serviciilor de informatii sa pregateasca si sa puna la dispozitia comisiilor de control toate informarile pe care le-au dat Presedintelui si Guvernului. In privinta Ministerului de Externe, voi cere in comisia de politica externa a Senatului, din care fac parte, ca ministrul de Externe sa ne prezinte informarile pe care le-a facut Guvernului si Presedintelui. Daca domnii Iohannis si Orban au stiut din timp de aceste lucruri, dar au minimalizat pericolul pentru a face alegeri anticipate, ei sunt principalii vinovati de faptul ca doctorii si personalul medical, precum si ceilalti din linia intai, au fost trimisi la lupta fara arme (masti, halate, manusi, dezinfectant, etc). Si daca asa au facut, ei trebuie sa fie primii care sa fie anchetati de catre procurori", a mai scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.