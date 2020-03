La fel ca restul lumii, si parlamentarii stau acasa in aceste zile, asa ca trebuie sa gaseasca moduri de a-si ocupa timpul.

Senatorii si parlamentarii sunt oameni, la fel ca noi, asa ca trebuie sa isi gaseasca de facut lucruri in timp ce stau acasa pe perioada nedeterminata.

Criza de coronavirus l-a facut pe Lucian Iliescu, senator PMP, sa devina bona pentru cele trei fete ale sale.

”Ne uitam la televizor. Fetele sunt, dupa cum vedeti, sunt pe telefon, se uita la desene, se uita la YouTube”, spune Iliescu.

Fiica cea mare a senatorului, in varsta de 12 ani, si-a facut deja o impresie, poate usor cinica, despre cum sta treaba cu acest nou virus.

”Este o situatie de criza si aici e intre viata si moarte. Daca mori, mori... e ghinionul tau.”, spune aceasta, conform mediafax.ro.

Nici Mihai Gotiu, de la USR, nu se plictiseste prea tare acasa. Acesta s-a intors la o pasiune mai veche, pe care acum are mai mult timp sa o exploreze.

Acesta spune ca, in timpul liber pe care il are in mod normal, ii place sa experimenteze retete culinare. Gotiu prefera indeosebi sa gateasca paste sau paella.

Nici Oana Bizgan, deputat independent, nu se plictiseste acasa. Aceasta se considera intai de toate, mama, asa ca ceea ce face acum, face ideosebi pentru copiii sai. Ea a dezinfectat toate jucariile copiilor cu clor.