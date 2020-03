Dan Barna a mentionat ca alegerile locale ar trebui amanate pentru toamna, avand in vedere pandemia de coronovirus care afecteaza tara noastra.

"Trebuie sa privim situatia in functie de cum va evolua epidemia in urmatoarele luni. (...) si in functie de asta cred ca primul pas ar fi amanarea alegerilor pentru toamna, septembrie – octombrie. Daca situatia se va mentine (...) in functie de evolutia epidemiei in lunile de vara, vom vedea daca se va ajunge in situatia nedorita de a le organiza anul viitor sau vor fi organizate in toamna. (...) Nu prea mai este momentul acum sa pretindem ca un proces electoral va avea vreo sansa. Dincolo de partide, in momentul de fata societatea este pe un sigur mod modul supravietuire", a spus liderul USR.