Liderul USR, Dan Barna, vrea amanarea alegerilor locale in contextul epidemiei de coronavirus.

Președintele USR a declarat la RFI ca am fi iresponsabili sa organizam alegeri locale acum cand oamenii sunt ingrijorati din cauza pandemiei.

"Situatia continua sa evolueze intr-o directie pe care nu o doream, dar pe care o anticipam. Si eu inclin sa cred ca e nevoie de amanarea alegerilor. Este o discutie pe care am avut-o si in Biroul National si e previzibil ca va fi necesara amanarea alegerilor. Deocamdata, pana in toamna, adica sa fim totusi in logica in care s-ar atinge un varf al epidemiei undeva in mai-iunie, dupa datele care circula dinspre expertii medicali, dupa care ar trebui ca pana spre toamna sa reincepem sa fim functionali”, a afirmat Dan Barna, la RFI.