Florin Citu, ministrul interimar al Finantelor, a transmis un avertisment pe Facebook pentru social-democrati si simpatizantii acestora, in care le spune sa nu mai mearga in emisiuni televizate pentru a induce panica in societate.

"Daca esti PSD-ist, simpatizant, urasti PNL-ul, iti spun foarte clar, nu mai merge in emisiuni, in special la televiziunile prietene sa induci panica in societate, sa critici orice masura a acestui guvern! Romanii nu sunt prosti, romanii stiu ce faci, romanii isi dau seama ca in timp ce acest guvern munceste, tu iti faci campanie electorala. Nu este nicio diferenta intre tine si cei care nu respecta regimul starii de urgenta. Daca nici acum nu iti dai seama... ", a transmis Florin Citu pe pagina sa de Facebook.

