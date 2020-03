Florin Roman, liderul deputatilor PNL, a declarat ca, pana in prezent, au fost distribuite 50.000 de teste pentru virusul COVID-19, iar cand au preluat guvernarea, au gasit stocuri zero.

"Avem rugamintea ca amendamentele depuse de PSD la starea de urgenta sa fie trasmise catre Guvern, care le poate lua in OUG. Speram ca azi sa nu aud dispute politice. E timpul solidaritatii. E foarte bine ca Parlamentul lucreaza in continuare. Epidemia nu are culoare politica. 50 de mii de teste au fost distribuite. Am gasit stocuri zero cand am preluat guvernarea", a declarat Florin Roman, potrivit adevarul.ro.