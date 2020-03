Premierul Ludovic Orban a declarat ca, in sedinta de miercuri seara, a fost adoptata o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Penal, cu privire la infractiunile facute in contextul pandemiei de coronavirus. Proiectul prevede majorarea pedepselor pentru cei care nu respecta regulile si ii infecteaza si pe altii.

"Am luat decizia de modificare a Codului Penal privitoare la infractiunile petrecute in contextul epidemiei. Am decis majorarea pedepselor pentru falsul in declaratii privitor la epidemia de coronavirus. Exista mai multe situatii – un cetatean revine din tarile cu peste 500 de cazuri, cetatenii trebuie sa completeze declaratii. Daca comit un fals si nu spun din ce tara au venit vor suferi consecintele legii. Comit o infractiune pedepsita cu inchisoarea", a declarat Ludovic Orban.

Orban a anuntat ca pedepsele pentru zadarnicirea combaterii au fost majorate. Pentru fals in declaratii, persoana gasita vinovata poate primi pana la 7 ani inchisoare. Daca nu respecta carantinarea, sau autoizolarea, pedeapsa este de pana la 3 ani de inchisoare. Daca persoana care nu a respectat carantinarea, sau autoizolearea a imbolnavit o persoana, pedeapsa poate ajunge pana la 5 ani de inchisoare, iar daca a imbolnavit doua, sau mai multe persoane, vinovatul poate primi pana la 10 ani de inchisoare. Daca o persoana a murit in urma infectarii, inculpatul poate primi pana la 15 ani de inchisoare.

"Am majorat pedepsele pentru zadarnicirea combaterii. Cine nu respecta carantina si masurile dispuse de autoritati li se va intocmi dosar penal. Nu putem accepta ca cetatenii responsabili, care sunt in situatia de izolare sau carantina, sa nu respecte deciziile, sa umble liber in societate si sa riste sa ii imbolnaveasca pe cetateni. Vom lua masuri oricat de dure pentru a-i pedepsi pe cei care nu respecta deciziile", a mai spus premierul.

Premierul Ludovic Orban a mentionat ca, in acest proiect, a fost introdusa si infractiunea omiterii unor date, pentru care se poate constitui dosar penal.

"E introdusa o noua infractiune: omisiunea de a da date. Daca intr-o ancheta epidemioloigica cineva nu da informatii complete despre persoanele cu care a intrat in contact, e o omisiune in informarea autoritatilor. Se poate constitui dosar penal. Cea mai mare parte a romanilor care trec prin aceasta perioada grea respecta legea si deciziile. Din acest motiv am decis sa inasprim pedepsele pentru a-i sanctiona pe cei care nu le respecta", a mai spus Ludovic Orban, potrivit realitatea.net.