Dupa ce presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care instituie starea de urgenta in Romania, Calin Popescu Tariceanu a comentat acest gest.

Intr-o postare pe Facebook, Tariceanu sugereaza ca decretul semnat de presedintele Romaniei este unul ”cetos”, astfel ca ridica mai multe semne de intrebare.

Calin Popescu Tariceanu critica faptul ca documentul a venit tarziu si este foarte vag, dar si ca guvernul in care ar trebui sa ne punem speranta nu va putea performa.

”Presedintele Romaniei a decretat stare de urgenta in Romania. A facut-o tarziu si printr-un document foarte vag, care nu lamureste mare lucru. Ma ingrijoreaza ca suntem nevoiti sa ne punem toata speranta intr-un guvern care nu a performat nici in vremuri normale si nu stiu cum o sa faca fata acum. Mie mi se pare ca dl Iohannis a facut rapid trei pasi in spate si vrea sa se extraga din gestionarea crizei. Doar asa imi explic decretul cetos pe care l-a semnat locatarul de la Cotroceni”, scrie Tariceanu despre Iohannis si despre asa-zis incercare de a se sustrage de la responsabilitate.

Tariceanu se intreaba retoric de ce era nevoie de suspendarea dreptului la inviolabiliatea domiciliului, sau chiar de ce era nevoie de suspendarea dreptului la invatatura.

Citeste si: In Italia, rubrica de decese se intinde pe 10 pagini

”De ce era nevoie sa se suspende dreptul la inviolabilitatea domiciliului? Au de gand sa faca perchezitii masive fara mandate de la judecator?

De ce era nevoie sa se suspende dreptul la invatatura? Nu era mai bine sa trecem in aceasta perioada limitata la invatamantul online? Oricum copiii ne stau toata ziua pe telefoane si tablete. Puteau sa o faca cu mai mult folos”, remarca presedintele ALDE.

Tariceanu se teme si pentru cei care au procese in justitie, acestea putand fi judecate chiar cu termene de la o zi la alta.

”Inteleg ratiunea pentru care lucrul cu publicul, inclusiv in sistemul de justitie, este limitat si cele mai multe cauze se amana. Ce ma pune pe ganduri este faptul ca cele care raman vor fi judecate la foc automat „inclusiv cu termene de la o zi la alta” si asta poate pune inculpatii in imposibilitatea de a se apara corespunzator”, mai spune Calin Popescu Tariceanu.

Citeste si: Klaus Iohannis se intalneste astazi cu Ludovic Orban prin...

Acesta concluzioneaza afirmand ca mesajul presedintelui a fost unul fara emotie: ”si, nu in ultimul rand, ma asteptam ca in discursul dlui Iohannis sa vad putina compasiune, putin sentiment. In loc de asta am vazut un presedinte care a citit, neconvingator, un text care i-a fost scris, probabil, de niste subordonati, nici ei convinsi de masurile din document”