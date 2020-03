Klaus Iohannis a anuntat ca decreteaza starea de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei, timp de 30 de zile.

In timpul declaratiei de presa, Presedintele Romaniei a decretat starea de urgenta timp de 30 de zile, in intreaga Romaniei, si face precizari cu privire la masurile care vor fi impuse.

Iohannis a declarat ca in timpul starii de urgenta, statul ar putea interveni pentru a plafona preturile la resurse medicale, dar si la alimente de baza sau la preturi la utilitati.

„Oricat de greu ar fi sa ne adaptam, aceasta este singura cale prin care salvam vietile celor dragi noua”, a declarat Presedintele, care ii indeamna pe romani sa asculte mesajele oficialilor si sa respecte regulile.

Iohannis a declarat că școlile vor rămâne închise pe toată perioada stării de urgență, pentru a proteja elevii și profesorii. Decizia este valabilă și pentru învățământul universitar.

Angajatoarii, dar si angajatii afectati de coronavirus vor primi derogari de la masurile in vigoare, iar angajatii vor beneficia de protectie sociala.

De asemenea, in structurile MAI, in unitatile sanitare si in cele de asistenta sociala se poate angaja fara concurs personalul necesar pentru suplimentarea posturilor.

