Victor Ponta, liderul Pro Romania, a anuntat ca nu va vota Guvernul Orban, in semn de protest pentru "modul egoist si dezastruos in care PNL trateaza tara".

Ponta a afirmat ca Pro Romania era pregatita sa isi "calce pe inima" si sa voteze Guvernul Citu, dar s-au razgandit in momentul in care Ludovic Orban a fost din nou desemnat premier.

"Astazi eu voi vota impotriva Guvernului 'Orban' - vreau ca cineva sa le arate furia si indignarea oamenilor fata de lipsa de responsabilitate si seriozitate a PNL. Eram pregatiti toti sa ne calcam pe inima si sa votam joi guvernul Catu, dar acesta a dezertat in ultimul moment pentru ca PNL sa se intoarca la Ludovic Orban", a afirmat Victor Ponta.

Victor Ponta sustine ca Romania avea nevoie acum de un guvern responsabil, in care lumea sa aiba incredere.

"Votul meu impotriva este un protest fata de modul egoist si dezastruos in care PNL trateaza tara in aceste momente de criza. Am fi avut nevoie de cineva responsabil si profesionist sa conduca guvernul in aceste momente speciale, cineva in care oamenii sa aiba incredere. Din pacate PNL a decis altceva si sunt convins ca vor fi sanctionati dur pentru aceasta alegere gresita", a transmis Ponta.

Ponta nu a inteles pozitia PSD si sustine ca acestia ar fi trebuit sa voteze impotriva lui Ludovic Orban.

"Cred cu tarie ca si ceilalti parlamentari de la PSD ar fi trebuit astazi sa voteze impotriva lui Ludovic Orban, dar este alegerea lor. Nu inteleg din nou pozitia PSD (asa cum nu am inteles-o in 2017 cand au dat jos guvernul Grindeanu) si din aceste motive, inca o data, ma bucur si sunt mandru ca eu sunt Pro Romania", a mai scris Victor Ponta pe Facebook.