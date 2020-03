Mihai Fifor a anuntat pe pagina sa de Facebook ca PSD a votat astazi in Parlament pentru ca Romania sa aiba un guvern "desi toxic, macar minim functional". Acesta i-a spus lui Ludovic Orban sa nu isi faca iluzii ca a primit sustinere pentru politica PNL, ci pentru ca tara "sa nu se scufunde in haos".

"Intr-o situatie de criza fara precedent, PSD a facut ceea ce trebuia: a votat azi in Parlament pentru a da tarii un guvern. Insa Orban si ministrii sai nu trebuie nicio clipa sa confunde votul primit cu vreo sustinere pentru ei si politicile liberale. Au fost votati, dar NU girati. Sub nicio forma! A fost un vot pentru ca Romania sa nu se scufunde in haos. Punct", a transmis Mihai Fifor.

Mihai Fifor sustine ca nu isi face iluzii in ceea ce priveste guvernarea liberala, pentru ca acestia "si-au demonstrat iresponsabilitatea".

"NU-MI FAC NICIO ILUZIE: e acelasi guvern, deci va fi la fel de slab. Sunt aceiasi oameni care alaltaieri si-au demonstrat iresponsabilitatea, retragand in mod penibil un premier desemnat in cadrul unor stupide jocuri de partid. Iresponsabilitatea liberalilor de la centru se oglindeste perfect si in Arad: ticalosie, habarnism, slaba constientizare a responsabilitatilor, leadership Zero", a mai spus Fifor.

"Azi am votat in Parlament pentru ca Romania sa aiba un guvern, desi toxic, macar minim functional", a incheiat Mihai Fifor.