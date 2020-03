Premierul Ludovic Orban spune ca Romania este expusa inca riscului de raspandire a virusului COVID-19 si are nevoie de un guvern cu puteri depline. Acesta asigura populatia ca nicio companie din Romania si niciun cetatean roman nu va fi "lasat singur de Guvernul Romaniei in fata riscurilor economice globale provocate de COVID-19".

"Guvernul Romaniei a actionat ferm si cu promptitudine pana acum inca de la primele semne ale epidemiei COVID-19 in statele europene partenere si a adoptat masuri stricte pentru limitarea raspandirii infectiilor cu Coronavirus in tara noastra", a spus premierul.

Orban a afirmat ca Romania este inca expusa riscurilor de raspandire a virusului COVID-19 si este nevoie de un guvern cu puteri depline.

"In continuare, insa, Romania ramane expusa riscurilor de raspandire a virusului COVID- 19 si are nevoie de un Guvern stabil cu toate instrumentele legale si constitutionale la dispozitie pentru a face fata evolutiilor impredictibile in plan international si national generate de aceasta pandemie", a transmis Ludovic Orban.

Orban a spus ca Guvernul va asigura resursele bugetare necesare pentru achizitia materialelor sanitare si echipamentelor medicale pentru prevenirea si combaterea infectiilor cu coronavirus.

Citeste si: Ce presupune SAREA DE URGENTA in Romania

"Guvernul va asigura cu prioritate resursele bugetare necesare pentru achizitia in procedura de urgenta simplificata a materialelor sanitare si a echipamentelor medicale necesare pentru prevenirea si combaterea infectiilor cu COVID-19. In acelasi timp, institutiile implicate in gestionarea riscurilor de raspandire a epidemiei de Coronavirus vor fi mobilizate la capacitatea maxima cu resursele bugetare, materiale si umane disponibile pentru controlul, monitorizarea si sprijinirea persoanelor expuse riscurilor de infectie cu COVID-19", a mai afirmat Orban.

Premierul a anuntat si adoptarea unui Plan de combatere a riscurilor economice generate de pandemia cu coronavirus in Romania.

"La nivelul Guvernului, impreuna cu Administratia Prezidentiala si cu celelalte institutii publice cu compentente in domeniul economic si financiar, a fost realizata o consultare ampla si o analiza aprofundata a sectoarelor economice cele mai expuse la efectele epidemiei de Coronavirus si in perioada urmatoare va fi adoptat un Plan de masuri de combatere a riscurilor economice generate de pandemia COVID-19 in tara noastra. Guvernul va folosi toate resursele posibile din fonduri publice si europene, rambursabile si nerambursabile, pentru a sprijni mediul economic afectat de criza globala de Coronavirus", a declarat Ludovic Orban.

Orban asigura cetatenii ca nicio companie din Romania si niciun angajat roman nu va fi lasat singur in fata riscurilor economice globale provocate de COVID-19.

Citeste si: Ponta nu voteaza Guvernul Orban: "E un protest"

"Vom initia negocieri cu Comisia Europeana, cu institutiile financiare internationale si cu entitatile bancare locale pentru a pregati programe de sprijin pentru companiile din Romania. (...) Niciun cetatean roman, nicio companie din Romania si niciun angajat roman nu va fi lasat singur de Guvernul Romaniei in fata riscurilor economice globale provocate de COVID-19", a incheiat Ludovic Orban, potrivit digi24.ro.