Violeta Alexandru, ministrul propus pentru portofoliul Muncii, a primit aviz negativ din partea comisiei de specialitate, in cadrul audierilor din Parlament, pentru neprezentare.

Audierile s-au desfasurat in conditii speciale, prin videoconferinta, dupa ce Ludovic Orban a anuntat ca toti ministri PNL se afla in izolare din cauza coronavirusului.

Membri comisiei au precizat ca Violeta Alexandru a primit aviz negativ pentru ca nu a raspuns la telefon.

Dupa aceste afirmatii, Violeta Alexandru a iesit cu explicatii, afirmand ca a fost pusa in asteptare, apoi a fost deconectata de la apel.

"FAKE NEWS Audierea din aceasta dimineata...

La ora stabilita, am sunat pe telefonul pus la dispozitie de Comisie, am intrat, cu un cod de acces, pe linia securizata, am asteptat pe hold pana am fost deconectata.

L-am sunat imediat pe Presedintele Comisiei, deputatul PSD Adrian Solomon sa il intreb ce se intampla si sa ii spun ca sunt la dispozitia Comisiei. Mi-a spus ca nu mai este nevoie sa ma audieze, au votat deja!

Circul PSD nu se dezminte!", a explicat Violeta Alexandru intr-o postare pe pagina sa de Facebook.