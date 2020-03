Victor Costache, ministrul Sanatatii, trebuia sa mai stea 14 zile in izolare la domiciliu, dar a preferat sa mearga, in persoana, la audierile din Parlament.

Dupa aparitia primului caz de infectare cu coronavirus in Parlament, senatorul PNL Vergil Chitac, toti parlamentarii au fost nevoiti sa se autoizoleze si sa fie testati.

Ministrul Sanatatii a facut si el acest test, rezultatul iesind negativ, dar chiar si asa, acesta ar fi trebuit sa respecte perioada de izolare.

La audiere, Victor Costache a primit aviz negativ din partea comisiei.

Audieri la foc automat in Parlament

Ministri Guvernului Orban sunt astazi audiati, la foc automat, in Parlament.

Pana la momentul de fata, au fost audiati Bogdan Gheorghiu, Virgil Popescu, Ionut Stroe, Bogdan Aurescu, Marcel Bolos, Monica Anisie, Adrian Oros si Victor Costache.

Si ministrul Muncii, Violeta Alexandru, ar fi trebuit sa fie audiata, insa aceasta nu a raspuns la telefon.

Audierile se desfasoara in conditii speciale, membri comisiei purtand masti, iar unii ministri sunt audiati "la distanta", din cauza masurilor de preventie cu privire la virusul COVID-19.

Premierul si ministri ar trebui sa depuna juramantul in fata presedintelui, potrivit Constitutiei. In cazul de fata, acest lucru nu se poate intampla, pentru ca atat Ludovic Orban, cat si ministri sai se afla in izolare.

Se ia in calcul ca Guvernul Orban sa depuna juramantul prin videoconferinta, potrivit adevarul.ro.