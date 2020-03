Un politist de frontiera din Iasi, testat pozitiv cu coronavirus , ar fi fost in cel putin trei cluburi la finalul saptamanii trecute.

Barbatul, cu varsta de 38 de ani, este angajat al Politiei de Frontiera si a fost intr-o delegatie la Varsovia, participand la un eveniment profesional.

Capitala Poloniei nu este intr-o zona rosie sau galbena, astfel ca nu exista restrictii privind calatoria pentru cei care merg sau se intorc de acolo. Tocmai de aceea, atunci cand barbatul s-a intors acasa, la finalul saptamanii trecute, nu a fost nevoie sa isi ia vreo masura de precautie.

Conform informatiilor aparute in presa, in cursul zilei de sambata, barbatul a fost in trei cluburi diferite, la petrecerile organizate la momentul respectiv.

Mai mult, acesta si-ar fi schimbat declaratiile in ultimele zile si abia astazi a oferit informatia cu privire la cluburile pe care le-a vizitat.

Momentan, DSP a identificat 200 de potentiali contacti ai acestui barbat, conform hotnews.ro.