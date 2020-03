Raed Arafat a anuntat ca va face un test de coronavirus, dupa ce a avut contact in aceste zile cu oficiali ai guvernului PNL.

Raed Arafat a decis sa isi faca un test pentru coronavirus, dupa ce in ultimele zile a petrecut foarte mult timp in apropierea mai multor oficiali liberali.

Guvernul si alti lideri PNL au decis sa intre in autoizolare, dupa ce doi membri de partid au fost deja testati pozitiv pentru coronavirus. Unul dintre ei este Vergil Chitac, care a intrat in contact cu mai multi membri de partid in ultimele zile, intre care si Orban.

"Toti membrii BPN al PNL se vor izola la domiciliu. Toti senatorii din grupul senatorial PNL au obligatia sa se autoizoleze. Nu asteptam ancheta epidemiologica. Am cerut Ministerului Sanatatii un mecanism rapid de ancheta epidemiologica in PNL. Ministrilor prezenti si membrilor BEX PNL li se vor prelua probe pentru diagnostic rapid. Dupa prelevare, toti se vor izola la domiciliu. Ca premier in exercitiu, ma voi izola la Vila Lac 1 de unde ne vom exercita toate atributiile. Urmeaza sa luam o decizie pentru a vedea unde se izoleaza ministrii", a spus Ludovic Orban in timpul conferintei de presa in care a anuntat masura de autoizolare.