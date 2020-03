Lectura sub un minut

Conform informatiilor aparute pe surse, Klaus Iohannis urmeaza sa il desemneze prim-ministru tot pe Ludovic Orban.

Anuntul oficial ar urma sa fie facut la finalul acestei zile. Daca informatia este reala, ramane de vazut cum va fi investit Guvernul, avand in vedere ca Ludovic Orban este in autoizolare.

Consultarile au avut loc rapid, prin sisteme de teleconferinta, avand in vedere faptul ca doi membri PNL au fost testati pozitiv pentru coronavirus. Pentru ca Orban a fost in apropierea lui Vergil Chitac in urma cu cateva zile, acesta a decis sa se autoizoleze pentru 14 zile.

Stire in curs de actualizare.