Florin Citu, dupa ce a renuntat la mandatul de premier, a declarat ca a luat aceasta decizie cand si-a dat seama ca PSD il va vota si nu ar fi vrut sa se "compromita", ajungand prim-ministru prin voturile social-democratilor.

"Nu am vrut compromisul cu PSD, sa fiu votat de ei. Dupa ce m-ar fi votat Olguta, Ciolacu, Iordache, Tariceanu… de-aia am luat aceasta decizie. Eu ma lupt de trei ani cu acesti oameni. Cum ar fi fost sa merg eu in Parlamentul Romaniei si sa aud ca striga Olguta dupa mine «Votul meu te-a facut premier»?", a declarat Florin Citu.

Florin Citu a fost intrebat de ce a lasat tara in neguvernata in plina criza, din cauza orgoliilor politice, iar acesta a raspuns ca Romania este guvernata, iar mandatul sau a fost stabilit in partid pentru a ramane pe linia alegerilor anticipate.

"Romania este guvernata si este stabila. PSD s-a comportat iresponsabil, le-am cerut de 4 luni de zile sa nu mai voteze in Parlament legi care fac rau Romaniei. Ieri au votat o astfel de lege. Cum sa negociezi cu astfel de oameni? Mandatul meu a fost ca sa ramanem pe linia anticipatelor, fapt pe care l-am stabilit cu toti colegii mei", a mai spus Florin Citu, potrivit g4media.ro.