Moise Guran a provocat un scandal in USR, dupa atacurile sale la adresa lui Nicusor Dan, candidatul sustinut de PNL si USR la Primaria Capitalei, potrivit unor surse din conducerea partidului.

"A scandalizat pe loc jumatate de partid cand s-a luat de Nicusor. Au inceput sa curga mesajele ca 'Ce ne-a apucat?', 'De ce face Moise asa ceva?'. Moise se comporta in continuare ca un influencer, el nu a inteles ca sunt anumite limite, nu mai este jurnalist acum si actiunile lui afecteaza USR-PLUS fie ca vrea, fie ca nu vrea. Daca avea ceva de reglat cu Nicusor, trebuia sa se intalneasca cu el si sa stea de vorba, nu sa faca ce-a facut. Noi luptam cu PSD-ul si Moise se ia de Nicusor, nu mai intelege nimeni nimic. Nimeni nu-i perfect, nici Nicusor, dar e fondatorul partidului si e candidatul nostru, trebuie sa-l ajutam. L-am inteles pe Moise ca a fost bine intentionat, dar a gresit si greselile se platesc scump", au relatat surse din USR.

Din cauza tensiunilor din partid, Moise Guran nu vrea sa mai fie startegul campaniilor electorale USR-PLUS.

Postarea lui Moise Guran care a creat scandalul din interiorul USR:

"Programul lui Nicusor Dan nu s-a schimbat fata de 2016, nici opinia mea fata de candidatura lui.

Imi pare rau, dar eu sunt om liber, si cred in limite clare ale compromisului in politica. In 2016 am insistat ca Predoiu sa se retraga in favoarea lui Dan tocmai pentru ca devenea previzibila castigarea alegerilor de catre Dragnea, in urma pierderii Bucurestiului pe mana dezbinarii opozitiei.

Iar pentru ca asta chiar s-a intamplat, in strada am stat noi sa aparam democratia, nu Basescu, nici Orban.

Nu cred ca este acceptabil ca acum Basescu si Orban sa decida pentru noi ce putem sau ce nu putem noi vota. Nu, nu pentru asta am stat in strada. Acesta nu este un mod nou de a face politica ci unul foarte vechi, cel care ne-a adus pe toti unde ne-a adus.

Din ce stiu eu, candidatii comuni se anunta impreuna, dupa discutii (preferabil dezbateri publice) legate de program in primul rand. Or programul domnului Dan este la fel de lipsit de solutii reale ca si al Gabrielei Firea la nivel de trafic-parcari (implicit poluare) si termoficare-Radet.

Sunt de parere ca un candidat comun impotriva Gabrielei Firea este necesar, dar nu vad de ce, tot in mod necesar, acel candidat nu ar trebui sa aiba si alte solutii decat Firea pentru traficul din Bucuresti, pentru termoficare sau poluare.

Am militat intotdeauna pentru vot informat si pentru meritocratie si mi-am parasit meseria pentru ca lumea politica este surda la solutiile de administrare si guvernare venite dinspre societate. N-am facut asta pentru a deveni eu insumi surd sau orb, nici mut in fata greselilor pe care natiunea noastra le-a mai facut", a scris pe pagina sa de Facebook Moise Guran, potrivit stiripesurse.ro.