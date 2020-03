Cristian Tudor Popescu considera ca gestul lui Florin Citu de a-si depune mandatul de premier "inchide cercul ridicolului pe care l-a inceput PNL sub inteleapta conducere a presedintelui Iohannis".

Cristian Tudor Popescu catalogheaza gestul lui Florin Citu ca fiind inadmisibil si considera ca premierul desemnat ar fi trebuit sa astepte validarea sau invalidarea lui de catre Parlament.

"Inchide cercul ridicolului pe care l-a inceput Partidul National Liberal sub inteleapta conducere a presedintelui Iohannis. Pentru ca domnul Citu, plecand acum din functie, nu face decat sa certifice faptul ca era un premier sperietoare de ciori sau marioneta. In mod normal, domnul Citu ar fi trebuit sa ramana in Parlament si sa astepte validarea sau invalidarea lui de catre Parlament. Nu avea voie sa faca aceasta miscare, aceasta demisie. Aceasta demisie nu poate sa insemne un lucru bun in niciun fel. N-are cum!", a spus Cristian Tudor Popescu.

CTP spune ca singurul mod in care Florin Citu ar putea justifica demisia sa, in plina criza creata de coronavirus, era sa recunoasca faptul ca a fost propus in functia de premier doar "de forma".

"Premierul Romaniei isi da demisia in conditiile in care avem criza aceasta reala, si nu politica mai mult sau mai putin artificiala, avem criza coronavirusului si el isi da demisia. Cum sa justifici asa ceva? Intr-un singur fel: «Eu am fost pus aici de forma si acum trebuie sa plec pentru ca nu mai pot fi facute anticipate». Mare stire, breaking news: Curtea Constitutionala tranteste ordonanta anticipatelor", a mai spus gazetarul.

Gazetarul sustine ca PSD a inceput sa se regenereze din cauza "prestatiei haotice" a Guvernului Orban.

"PSD a inceput deja sa se regenereze in ultimele luni, pe baza tocmai a acestei prestatii haotice a guvernului Orban. Si grav este ca se regenereaza nu prin schimbare, nu prin reformare, ca daca s-ar intampla asta, daca ar ajunge, in sfarsit, la fundul sacului si de acolo sa inceapa sa se reformeze, ar fi bine. Dar PNL si presedintele i-au dat ocazia sa revina in sondaje fara sa se schimbe o iota. El fiind nereformabil, acest partid. Va veni din nou in fata un PSD identic cu cel pe care l-a lasat Dragnea", a declarat Cristian Tudor Popescu intr-o convorbire telefonica la Digi24.