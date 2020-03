Florin Citu a decis sa renunte la functia de prim-ministru, astfel ca isi va depune mandatul.



Florin Citu a decis sa renunte la functia de prim-ministru, astfel ca isi va depune mandatul. Acesta va renunta la pozitia de premier desemnat. Decizia sa vine la scurt timp dupa ce PSD a decis sa sprijine guvernul Citu.

Administratia Prezidentiala a confirmat informatia: ”Domnul Florin Vasile Citu si-a depus astazi mandatul de prim-ministru desemnat. Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de aceasta decizie si urmeaza sa faca o declaratie de presa in cursul acestei seri.”

Inceperea votului de investitura era programata pentru ora 16:00.

Decizia acestuia a fost taxata rapid de politicieni si nu numai.

Reactii virulente fata de decizia lui Citu

Dan Barna a numit un "circ ridicol" ceea ce se intampla acum, cerand explicatii de la Presedintele Klaus Iohannis: "PNL a decis sa prelungeasca criza politica. Aceasata este ceea ce vede orice cetatean. Haideti sa nu incepem acest tintar al optiunilor, Eu astept niste explicatii de la presedinye pentru acest circ ridicol. Vom vedea care va fi nominalizarea urmatoare sau daca va fi o nominalizare sau daca vom incepe simulacrul consultarilor. Ideea unui guvern alaturi de PRO Romania nu face parte din planurile USR."

De asemenea, Gabriel Les, fost Ministru al Apararii, a reactionat virulent la vestea ca Florin Citu si-a depus mandatul: "Asistam la un episod de o gravitate fara precedent! Este absolut halucinant! De teama ca PSD va dori sa puna capat crizei politice acceptand instalarea unui guvern cu Florin Citu in frunte, presedintele Iohannis si PNL l-au obligat pe acesta sa-si depuna mandatul. Suntem in fata unei crize de sanatate publica fara precedent iar gastile liberale se joaca cu viata oamenilor!!"

Dacian Ciolos vorbeste despre iresponsabilitatea liberalilor, in contextul in care lumea se pregateste sa lupte cu o criza majora de sanatate. "Domnul Citu era ieri hotarat sa-si asume mandatul de prim-ministru. Stiu asta foarte sigur! Ce s-o fi intamplat in ultimele ore? Cine si ce jocuri face? Tara are nevoie de un guvern stabil. O majoritate se contura sa sustina instalarea guvernului. Lumea se pregateste sa lupte cu criza de sanatate si cu criza economica si PNL joaca baba-oarba cu guvernul. Nu stiu cine/ce calcule si-a facut, dar acest joc politic al PNL in momentele pe care le traim este IRESPONSABIL. Cui ii e teama de guvernare? Noua nu!" a scris Ciolos pe Facebook.

Victor Ponta spune ca, intr-o tara normala, "Citu si ai lui ar fi fost impuscati", avand in vedere actul de dezertare: "Romania este intr-un razboi, nu cu o putere straina, ci cu un virus extrem de periculos. In mod normal, intr-o tara normala, il impuscau si pe el, si pe ai lui. Din punctul meu de vedere, PNL-ul de astazi este mai rau decat coronavirusul. Cand toata lumea astepta solutii la criza coronavirusului, solutii la granite, liberalii au dezertat. N-ati mai vazut asa ceva vreodata si nici nu o sa mai vedeti."

Si Eugen Tomac, seful PMP, a dat declaratii despre decizia lui Citu: "Trebuie sa avem un nou Guvern – azi, maine, pana cel tarziu la sfarsitul saptamanii. PMP a propus inca dinainte de desemnarea lui Florin Citu un Guvern de uniune nationala sau macar un Executiv PNL – PMP – USR pentru gestionarea treburilor curente ale tarii pana la alegerile la termen. Seful statului ar fi trebuit sa asculte aceste propuneri. Macar acum, in al treisprezecelea ceas, ar trebui sa dea curs recomandarilor noastre "

Cristian Tudor Popescu: "se inchide cercul ridicolului"

Chiar si gazetarul Cristian Tudor Popescu a reactionat la decizia lui Citu, in direct la Digi24, citat de stiripesurse.ro:

”Se inchide cercul ridicolului pe care l-a inceput PNL sub inteleapta conducere a lui Iohannis. Citu, plecand, nu face altceva decat sa certifice faptul ca era un premier sperietoare de ciori, marioneta. Citu ar fi trebui sa ramana in Parlament si sa astepte validarea sau invalidarea. Aceasta demisie nu inseamna un lucru bun in niciun fel.

E un joc care se duce in grotesc al lui Iohannis si al PNL. Se anticipa ca aceasta Curte se va opune anticipatelor. A fost degeaba toata aceasta forfota, vanzoleala, pentru ca se va numi un guvern care sa guverneze. De trei luni repet: PNL trebuie sa guverneze, nu sa anticipeze, sa guverneze cinstit fata de cetateni. Domnul Iohannis e foarte relaxata, joaca ”nu te supara, frate”, pe patratele.

PSD a inceput sa se regenereze, pe baza acestei prestatii haotice a guvernului Orban. Se regenereaza nu prin schimbare, nu prin reformare. PNL si Iohannis i-au oferit PSD-ului sa revina in sondaje, fara sa schimbe o iota. Va veni, din nou, in fata, un PSD identic cu cel pe care l-a lasat Dragnea.”