Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, considera ca era "de asteptat" decizia CCR, care a declarat ca fiind neconstitutionala ordonanta de urgenta pentru alegerile anticipate.

Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca decizia CCR de neconstitutionalitate a ordonantei de urgenta pe anticipate, data "noaptea ca hotii", era de asteptat.

"Asa cum era de asteptat, CCR a declarat neconstitutionala ordonanta data 'noaptea ca hotii' de un guvern Orban care era deja cu un picior plecat din Palatul Victoria. CCR readuce legalitatea si bunul simt in politica si mai ales pune capat visului prezidential pentru alegeri anticipate. Inca tot nu pot sa cred cum a fost posibil ca in PNL, partidul care ar trebui sa fie stindardul democratiei si al apararii drepturilor individuale, inclusiv dreptul la un vot corect, s-a putut coace o asemenea ordonanta! Ordonanta care sa legifereze frauda electorala, care sa interzica dreptul partidelor mici de a avea reprezentanti in sectii de vot, care sa schimbe reguli importante in timpul jocului. E clar ca PNL este condus din alta parte sau ca la mutarea in Modrogan au luat 'virusul Basescu'", a mentionat Calin Popescu Tariceanu.

Tariceanu sustine ca votarea importiva propriului guvern este "un act de complicitate la continuarea crizei", pentru ca, in acest moment, romanii au nevoie de un guvern cu functii depline, nu care "sa mimeze munca".

"Asteptam ca Ludovic Orban si PNL sa inteleaga implicatiile acestei decizii si sa-si voteze propriul guvern. A vota impotriva propriului guvern este astazi un act de complicitate la continuarea crizei. Romanii au nevoie de un guvern care sa guverneze de-adevaratelea si nu doar sa mimeze munca. Vremurile sunt prea grele ca un guvern sa mai functioneze dupa sloganul 'Ludovic, fa-te ca lucrezi!', care a reprezentat programul de guvernare de pana acum", a afirmat Tariceanu.

Citeste si: Primaria Capitalei nu mai are locuri pentru carantina

Calin Popescu Tariceanu considera ca rolul unui guvern legitim este esential pentru a putea stopa raspandirea coronavirusului.

"Stoparea raspandirii coronavirusului este un efort comun in care rolul unui guvern legitim este esential. Dar si mai important este rolul unui guvern atunci cand vine vorba despre limitarea efectelor economice ale crizei, pentru ca este inacceptabil sa iesim dintr-o criza de sanatate si sa intram intr-o criza economica", a mai transmis Tariceanu.

Tariceanu a recunoscut ca votarea "pentru" Guvernul Citu, va fi facuta "cu noduri in gat" de catre parlamentarii ALDE. Totodata, Tariceanu solicita PNL sa voteze la vedere, pentru a nu contribui la prelungirea crizei.

"Vom vota, cu noduri in gat, guvernul Citu, pentru a putea avea un guvern legitim. Le solicit celor de la PNL sa voteze la vedere pentru ca altminteri e clar ca isi trantesc propriul lor guvern si contribuie la prelungirea crizei. Si asta romanii nu le-o vor ierta", a scris Calin Popescu Tariceanu pe pagina sa de Facebook.