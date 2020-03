Ordonanta de urgenta pentru alegerile anticipate a fost declarata neconstitutionala de catre Curtea Constitutionala.

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala, semnaland mai multe probleme de neconstitutionalitate, referitoare la prevederile OUG 26/2020 privind modificarea legislatiei alegerilor parlamentare si unele masuri pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate.

In sesizarea facuta de Avocatul Poporului se arata ca ordonanta "incalca o serie de prevederi constitutionale si nu respecta recomandarile Comisiei de la Venetia in materie electorala".

"Avocatul Poporului atrage atentia, intre altele, ca modalitatea de organizare a alegerilor pentru Parlamentul Romaniei nu poate fi legiferata pe calea ordonantei de urgenta, fiind impotriva intregii arhitecturi constitutionale (vointei Constituantei) ca modalitatea de alegere a organului 'reprezentativ suprem al poporului roman' sa fie data Guvernului prin delegare. Este important de spus ca, in domeniul electoral, competenta Guvernului este aceea de organizare a alegerilor si de reglementare normativa a masurilor care se impun in acest sens si nu de stabilire efectiva a sistemului electoral national, care reprezinta un drept suveran al Parlamentului. In plus, OUG 26/2020 este neconstitutionala, intrucat prevederile sale opereaza modificari in privinta drepturilor electorale, pentru care Constitutia interzice, in mod expres, efectuarea de modificari de ordin legislativ pe calea ordonantei de urgenta. Este necesar, asadar, ca modificarile reglementarilor sistemului electoral sa fie facute prin lege organica adoptata in cadrul dezbaterilor parlamentare", se arata in respectiva sesizare, potrivit hotnews.ro.

O alta problema semnalata in aceasta sesizare este si faptul ca ordonanta a fost data cu mai putin de un an inainte de alegeri.

"In consecinta, Avocatul Poporului observa faptul ca Guvernul nu respecta Codul bunelor practici in materie electorala adoptat de Comisia de la Venetia, care recomanda, intre altele, modificarea sistemelor de scrutin cu cel putin un an inainte de alegeri. Pe de alta parte, din textul ordonantei reiese posibilitatea organizarii alegerilor parlamentare anticipate la aceeasi data cu alegerile locale generale in mod exceptional in anul 2020. In context, Avocatul Poporului mentioneaza ca legile trebuie sa reglementeze pentru viitor toate situatiile posibile care se pot ivi, fara a se limita la doar una dintre ele. Or, prevederea din actul normativ (...) se refera doar la situatia anului 2020, nereglementand posibilitatea aplicarii ei si pentru alte situatii posibile viitoare, ulterioare anului 2020", se mai arata in sesizare.