Florin Citu merge astazi in Parlament pentru a primi votul de incredere al senatorilor si deputatilor. Ce sanse are acesta sa treaca acest test?

Parlamentul se reuneste, incepand cu ora 16, in sedinta comuna cu privire la investirea guvernului propus de premierul desemnat, Florin Citu.

Pentru a se asigura cvorumul, este nevoie de 233 de parlamentari, insa atingerea acestui prag nu va fi o problema. Asta deoarece toate grupurile parlamentare si-au anuntat intentia de a fi prezente in sala.

Situatia partidelor arata astfel, in prezent:



PSD - 202 parlamentari



PNL - 113 parlamentari



USR - 40 parlamentari



Pro Europa - 21 parlamentari



UDMR - 30 parlamenari



Minoritati - 17 parlamentari



PMP - 15 parlamentari



Neafiliati - 27 parlamentari Citeste si: Tariceanu, despre decizia CCR pe ordonanta data "noaptea ca hotii"

PNL a discutat cu mai multe partide, exceptand PSD, pentru a incerca sa construiasca o majoritate in jurul guvernului. Orban a declarat ca liberalii vor fi prezenti in sala pentru a asigura cvorumul, dar nu a specificat daca acestia vor si vota in favoarea lui Citu.

Pe de alta parte, PSD a declarat ca Guvernul Citu nu merita sa fie votat. Acesta a afirmat ca o decizie cu privire la vot va fi luata dupa ce Orban anunta daca liberalii vor vota propriul guvern.

De la Pro Romania, Victor Ponta indeamna la consens si spune ca parlamentarii ar trebui sa voteze investirea guvernului, lasand la o parte interesele de partid, pentru ca e nevoie de un guvern.

ALDE vorbeste despre contextul coronavirusului si spune ca prefera ca parlamentarii sai sa voteze pentru guvernul Citu, un guvern slab fiind de preferat unui guvern inexistent.

Citeste si: PSD si PNL, blat inainte de vot? Ciolacu si Orban s-ar fi inteles...

Si cei de la PMP sustin ideea unui guvern stabil, pe fondul crizei pe care o genereaza aparitia coronavirusului.

Dan Barna, presedintele USR, spune ca e nevoie de un guvern stabil pentru Romania. De asemenea, useristii inclina foarte mult pentru a vota guvernul, dar o decizie va fi luata de grupul parlamentar.

UDMR, prin Kelemen Hunor, a declarat ca parlamentarii sai vor fi prezenti in sala, pentru a asigura cvorumul, dar ca decizia de investire va fi luata chiar inainte de sedinta de plen, arata hotnews.ro.