Catalin Drula, vicepresedintele USR si liderul grupului din Camera Deputatilor, sustine ca un eventual refuz al investirii Guvernului Citu, de catre parlamentarii PNL, este "iresponsabilitate in forma agravata".

"Imi masor cuvintele cu mare atentie. In situatia de fata, sa nu votezi maine investirea unui guvern cu puteri depline inseamna iresponsabilitate. Indiferent din ce partid faci parte. Iar sa nu iti votezi propriul guvern, de dragul unui joc politic marunt, in conditiile in care exista o majoritate clara de sustinere, ar insemna iresponsabilitate in forma agravata", a scris Cosmin Drula pe Facebook.

Drula face un apel la liderii partidelor PNL, Ludovic Orban, si PSD, Marcel Ciolacu, care refuza sa spuna daca vor vota "pentru", sau "impotriva", la sedinta de maine pentru investirea Guvernului Citu.

"Romania are nevoie acum de un Guvern cu puteri depline. Continuarea instabilitatii si a interimatului este iresponsabila. Stiu ca sunt parlamentari si in PSD si in PNL - si chiar foarte multi - care inteleg momentul si vor sa voteze investirea acestui guvern. Problema este la presedintii acestor partide. Ludovic Orban, Marcel Ciolacu, opriti-va din jocul politic cu tara! Ajunge!", a mai transmis Drula.