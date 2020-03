PSD il ataca pe presedintele Klaus Iohannis, sustinand ca, declaratia sa de aseara, este exact ceea ce PSD spune de doua luni de zile, si anume ca sanatatea este prioritatea zero, iar alegerile anticipate trec in plan secund.

PSD sustine ca presedintele Klaus Iohannis a dat dreptate, in declaratia sustinuta aseara, afirmatiilor pe care social-democratii le face de doua luni de zile.

"Presedintele Iohannis a spus aseara ceea ce PSD spune de doua luni de zile: «Sanatatea si siguranta cetatenilor romani reprezinta prioritatea zero, orice alt lucru trece in plan secund!». Deci am avut dreptate! NU anticipatele! Presedintele Iohannis si PNL au gresit enorm cand au aruncat Romania intr-o criza politica prelungita", a transmis PSD.

Social-democratii considera ca nici PNL, nici Klaus Iohannis nu au luat masurile necesare pentru criza creata de coronavirus.

"Responsabilitate inseamna sa ai grija de fiecare membru al familiei. Sa gasesti solutii pentru fiecare! Care sunt masurile concrete pe care le-a propus Presedintele Iohannis? Care este pachetul de masuri economice menite sa sustina mediul de afaceri? Care sunt masurile concrete care sa apere si sa sustina romanii? Care sunt masurile concrete pentru a-i ajuta pe romanii din Diaspora? Nici presedintele Iohannis, nici PNL nu au anuntat vreuna dintre masuri... doar o suma de sfaturi si bune intentii. Vorbe goale!", a mai transmis PSD pe pagina oficiala de Facebook.

Citeste si: Drula: "Orban, Ciolacu, opriti-va din jocul politic cu tara! Ajunge!"

In declaratia de aseara, presedintele Klaus Iohannis afirma ca numarul mic de cazuri de infectare cu coronavirus se datoreaza actiunii eficiente a autoritatilor si masurilor de preventie.

"Riscul unei pandemii ramane ridicat. Europa este in stare de mobilizare. Protejarea cetatenilor UE e prioritatea zero si am discutat masurile care se impun. Doar prin masuri comune vom reusi sa gestionam eficient criza. (...) Sunt inca foarte putine. Nu avem raspandire comunitara, stim cazurile unde s-au infectat. E esential sa prevenim raspandirea necontrolata a infectiei. Numarul mic al infectiilor se datoreaza actiunii eficiente a autoritatilor si masurilor preventive. Toate masurile sunt gandite pentru a preintampina un rau mai mare. E vital sa facem acum mici sacrificii pentru a evita pe viitor unele mult mai mari", a spus Iohannis, potrivit antena3.ro.