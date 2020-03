Cabinetul propus al lui Florin Citu urmeaza sa primeasca votul de investitura in cursul zilei de joi, iar sansele sunt ca guvernul sa fie votat.

Conform informatiilor aparute in presa, exista din ce in ce mai multe intrebari in randurile pesedistilor cu privire la promisiunile facute de CIolacu acestora.

Liderul interimar al PSD le-a promis colegilor de partid ca primarii vor fi alesi intr-un singur tur, ca presedintii Consiliilor Judetene vor fi alesi uninominal si ca scenariul alegerilor parlamentare este exclus.

Si totusi, din ce in ce mai multi deputati si senatori se intreaba daca Ciolacu vrea, de fapt, sa duca partidul catre anticipate. Conducerea partidului a fost acuzata ca face prea multe ”tumbe.”

Desigur, exista si social-democrati care se arata multumiti si increzatori in situatie: ”Daca mi-ai livrat deja doua obiective din trei, de ce sa nu te cred ca o sa-l livrezi si pe al treilea?” spune un deputat.

Joi, CCR se va pronunta asupra OUG care scurteaza termenele de organizare a alegerilor parlamentare anticipate.

Estimarile PSD sunt ca CCR va declara neconstitutionala modificarea, deoarece nu se poate modifica legislatia electorala cu mai putin de 6 luni inainte de alegeri.

Si totusi, PSD si UDMR se tem de localele in doua tururi. In interiorul ambelor partide exista reticenta de a vota un nou guvern PNL, deoarece acesta ar putea emite OUG pentru locale in doua tururi. In lips acestui risc, insa, Citu are marisanse sa devina premier.

Chiar si daca Florin Citu nu va fi investit, urmatorul guvern va trece fara emotii, chiar si daca va fi propus Ludovic Orban din nou, conform social-democratilor, citati de stiripesurse.ro.