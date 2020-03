Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, il trage la raspundere pe presedintele Klaus Iohannis pentru faptul ca nu a iesit sa dea nicio declaratie publica si nu a luat nicio decizie in ceea ce priveste situatia epidemiei de coronavirus din Romania.

Tariceanu este revoltat de absenta presedintelui Iohannis din scena publica, dupa ce acesta a declansat "o criza politica majora", insistand sa se organizeze alegeri anticipate

"Stie cineva unde este Presedintele Romaniei zilele acestea? Nu de alta, dar nu am vazut nicio declaratie, nicio pozitie publica din partea celui care mai acum cateva luni a primit votul romanilor. Dupa ce a declansat o criza politica majora prin insistenta de a organiza alegeri anticipate care sa-i aduca, pe langa 'guvernul lui', si 'parlamentul lui', adica toata puterea in stat, dl Iohannis pare ca s-a retras in munti, la aer curat", a transmis Calin Popescu Tariceanu.

Tariceanu: Romanii se intreaba daca Presedintele lor este in carantina

Calin Popescu Tariceanu considera ca presedintelui "ii este frica" sa le vorbeasca "muritorilor de rand" si sa ii linisteasca, acum ca situatia este critica, in contextul raspandirii epidemiei de coronavirus.

"Pe buna dreptate romanii se intreaba daca Presedintele lor este in carantina. Ii e frica sa iasa sa ne vorbeasca noua, muritorilor de rand? Nu vrea sa imparta acelasi aer cu restul romanilor? In urma cu doi ani, presedintele Iohannis mergea in Italia sa se intalneasca cu romanii de acolo. Acum, de cand situatia in Italia este una critica, presedintele Iohannis nu iese nici macar cu o declaratie publica prin care sa ii linisteasca, sa le arate ca statul roman e alaturi de ei", a mai afirmat Tariceanu.

Tariceanu spune ca, in aceste momente grele, Romanii, atat din tara, cat si din strainatate, au nevoie de un presedinte care sa le fie alaturi.

"Romanii, din tara sau din afara ei, au nevoie de un Presedinte care sa le fie alaturi la bine, dar mai ales la greu. Si acum este un asemenea moment", transmite Calin Popescu Tariceanu.

Liderul ALDE a incheiat, tragandu-l la raspundere pe Klaus Iohannis: "Cand nu e vorba de campanie, de alegeri, de voturi, romanii nu mai conteaza pentru Klaus Iohannis?".