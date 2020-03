Victor Ponta, liderul Pro Romania, critica PNL pentru faptul ca, in loc sa se ocupe de prevenirea raspandirii coronavirusului, acestia continua sa faca campanie electorala.

Victor Ponta sustine ca sondajele PNL vor continua sa scada daca acestia nu vor incepe sa se preocupe si de combaterea epidemiei de coronavirus si se vor concentra doar pe alegerile anticipate.

"A pornit povestea asta cu anticipatele in urma cu o luna, cand i-au dat sondajele pe PNL cu 47%. Si eu au dat-o cu anticipatele: asta e, nu conteaza nimic, noi trebuie sa facem anticipate. Si acum suntem in martie, ii da toata lumea la 40%, 39%. Lumea zice: ce faceti voi ca sa combateti epidemia? PNL zice: noi vrem anticipate. Daca o tin asa, o sa ajunga la 30% in aprilie. Si in mai la 20% si o sa zica: nu mai facem anticipate", a spus Victor Ponta.

Ponta a enumerat cateva dintre masurile pe care Guvernul ar trebui sa le ia in calcul, pentru a preveni o eventuala epidemie de coronavirus.

"Noul Guvern va trebui sa dea o OUG pentru intalnirile publice - in art 53 din Constitutie zice ca doar prin lege poti sa modifici asta. Suspendarea cursurilor din scoli - o sa le suspende mai mult. Al treilea lucru - adaugi legea cu parintele care sta acasa. Apoi - ce faci cu transportul in comun? Microbuzele alea in care se inghesuie 20 de oameni. Le suspenzi sau nu? Mai departe, acum trebuie sa aduni firmele si sa-i intrebi pe toti: ce facem? Hai sa vedem care-s facilitatile fiscale. 5. Joi seara, dupa ce-i votam trebuie sa dea OUG sa interzica ex-portul de medicamente si consumabile din Romania. 6. Acest guvern nou investit trimite o scrisoare la CE si anunta ca de-acum cheltuim pentru sanatate. 7. Trebuie sa facem un proiect de lege care sa spuna asa: alegeri locale si parlamentare cand ne zice OMS ca s-a terminat cu epidemia", a declarat Victor Ponta.

Citeste si: Coronavirus: tot ce trebuie sa stii despre epidemie, transmitere,...

Ponta: Problema oamenilor este coronavirusul, nu anticipatele

Victor Ponta considera ca daca PNL va continua sa se preocupe mai mult de alegeri, in loc de problema raspandirii coronavirusului, acestia nu vor mai obtine nici macar 5% in sondaje.

"Sa faci campanie electorala in plina epidemie inseamna ca esti sinucigas. Daca PNL-ul o tine tot cu alegeri, eu cred ca nu mai fac nici 5%, nu mai intra in Parla-ment. Daca nu inteleg ca de fapt problema oamenilor este coronavirusul. Azi lumea astepta sa vada masurile, iar ei anuntau candidatii. Ce ma intereseaza pe mine, ca oricum sunt luati de la PSD, cu dosare penale, condamnati. Nu ma interesa ce penal mai pui tu candidat. Ma interesa sa-mi spui ce faceti cu scoala, transportul, cu firmele, cu CE. Poate o sa ne zica dl Citu. Dl Orban n-o sa ne spuna. El e interest sa nu treaca guvernul ca ramane somer. PNL si-a dat jos guvernul ca au vazut in sondaje ca au 47%", a precizat Victor Ponta.