Ludovic Orban, premier interimar, se intalneste in cursul zilei de marti cu reprezentantii partidelor, pentru a stabili data alegerilor locale.

Data alegerilor locale ar urma sa fie stabilita in urma acestor discutii si exista mai multe variante luate in calcul. Cele mai probabile date pentru alegerile locale ar urma sa fie 14 sau 21 iunie.

PSD a cerut ca discutiile de astazi sa fie amanate, in vreme ce Victor Ponta doreste ca alegerile sa fie amanate pana la toamna.

Intalnirea dintre premierul interimar si liderii partidelor parlamentare va avea loc la ora 17, la Palatul Victoria.

Ce declara Ludovic Orban despre alegerile locale

„In ceea ce priveste alegerile locale, este clar ca nu pot fi organizate alegeri pe data de 31 mai si pe data de 7 iunie pentru ca sunt sarbatori, Rusalii. Sa organizezi inainte de 31 mai, poti sa faci pe 24 mai. E cam devreme, pentru ca mandatele consiliilor locale si judetene expira la 4 ani dupa depunerea juramantului, asta inseamna in a doua parte a lunii iunie, cel mai probabil alegerile locale vor fi fie in 14, fie in 21 iunie, cel tarziu 21 iunie”, spunea prim-ministrul interimar acaum o luna.

Orice duminica dinainte de 24 de mai este prea timpurie pentru organizarea alegerilor locale. De asemenea, dupa 21 iunie este cam tarziu sa fie organizat acest tur de scrutin, deoarece deja vor expira mandatele actualilor alesi locali.

Mai mult, sarbatorile religioase incurca si mai mult calendarul alegerilor. Astfel, datele de 31 mai si 7 iunie ies, din nou, din discutie, deoarece atunci pica Rusaliile catolice, respectiv cele ortodoxe.

Liberalii vor anticipate indiferent de data la care vor fi tinute. USR si UDMR sunt de acord cu ideea anticipatelor, insa vor sa nu fie cuplate cu alegerile locale. PMP si ALDE s-au declarat deja impotriva alegerilor anticipate. La fel a facut si PSD, dar partidul de pregateste si acest scenariu.