Ludovic Orban a anuntat ca Biroul Permanent National al partidului a validat sustinerea candidaturii lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei.

Orban considera ca cea mai buna solutie pentru ca Bucurestiul sa devina Capitala europeana este Nicusor Dan.

"BPN a validat sustinerea pentru Nicusor Dan. Bucurestiul are dreptul la o noua sansa, astfel ca Bucurestiul sa devina Capitala europeana. Solutia pentru o astfel de Capitala este Nicusor Dan", a declarat Ludovic Orban.

PNL a validat si majoritatea candidatilor pentru functiile de presedinti ai Consiliului Judetean si Primar ai municipiului Bucuresti.

Ludovic Orban isi doreste sa se ajunga la o formula prin care PNL sa isi poata maximiza sansele in anumite judete.

"Mai avem in derulare sondaje. Nu am stabitit toate candidaturile, pentru ca inca se poarta negocieri. Poate se ajunge la o formula prin care sa maximizam sansele in anumite judete", a mai declarat Ludovic Orban, potrivit realitatea.net.