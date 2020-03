Dupa ce zilele trecute l-a ironizat pe Cristian Tudor Popescu, Victor Ciutacu lanseaza un atac virulent la adresa gazetarului.

Cristian Tudor Popescu s-a luat de romanii ce refuza vaccinarea si a mers catre ideea de a-i expulza din tara pe acestia.

Victor Ciutacu nu a ratat momentul de a critica ideea radicala a lui CTP si a ajuns sa il compare pe jurnalist cu... Adolf Hitler.

Acesta vorbeste despre faptul ca asa a inceput si Adolf in Germania, intai insemnand evreii, apoi expulzandu-i catre lagare.

"Catusele, pe langa un instrument de tortura, cum sunt prezentate acum – ele nu fac niciun rau, iti blocheaza mainile. Esti in stare de arest, cu ceva trebuie sa marchezi acest lucru. Ele sunt un semn al unei hotarari a unei instante.

Citeste si: Vaccinarea obligatorie a fost votata in unanimitate

Daca am da o lege sa fie expulzati din tara toti cei care nu vor sa fie vaccinati?

Asa a inceput si Adolf in Germania, Cristi. Intai i-a insemnat pe evrei. Dupa aia i-a expluzat: AUschwitz, Birkenau, pe unde a gasit spatii de cazare si de exterminare. Esti pe drumul cel bun, Crucisatorule! Pe cand intrarea in politica? Ai putea inchega o miscare a oamenilor puri..." este mesajul postat de Victor Ciutacu pe Facebook.

CTP, despre romanii care refuza vaccinarea

Declaratiile lui Victor Ciutacu vin pe fondul criticilor lansate de Cristian Tudor Popescu zilele trecute, acesta vorbind despre cei care refuza vaccinarea si care prezinta risc de a-i infecta pe altii cu diverse boli.

”Daca am da o lege sa fie expulzati din tara toti cei care nu vor sa fie vaccinati? Stiti ca daca mergeti intr-o tara si nu ai anumite vaccinuri poti sa zaci in aeroport nu-ti da drumul in tara respectiva? Nu esti liber sa faci ceea ce dauneaza grav celor din jurul tau. Libertatea inseamna sa faci ce vrei, asta le-a intrat in cap oamenilor dupa '90. Nu, nu faci ce vrei, decat daca stai intr-o pestera in varful muntilor. Cata vreme traiesti in societate, legea nu iti da dreptul sa faci ce vrei nici macar cu tine”, a declarat CTP in cadrul emisiunii Cap Limpede, de la Digi 24, citat si de stiripesurse.ro.