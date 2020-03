Teodor Melescanu, presedinte interimar al Partidului Forta Nationala, se plange ca nu a fost invitat la consultarile de la Cotroceni.

Senatorul Teodor Melescanu, presedinte interimar al Partidului Forta Nationala, alaturi de secretarul general al partidului nou infiintat, Mircea Gainusa, au declarat ca au cerut Avocatului Poporului sa sesizeze CCR, deoarece presedintele ar fi incalcat Constitutia, neinvitand PFN la consultarile vizavi de desemnarea prim-ministrului.

"Romania, din pacate, odata cu incalcarea hotararilor Curtii Constitutionale si chiar a Constitutiei de catre presedintele Romaniei, a inceput sa alunece, usor-usor, catre o dictatura personala a presedintelui Romaniei. Inainte de consultari, presedintele nu a invitat la Cotroceni si Partidul Forta Nationala, in acest fel incalcand prevederile constitutionale. Dansul a avut o interpretare proprie a Constitutiei. De asemenea, la desemnarea premierului, domnul presedinte Klaus Iohannis nu a desemnat o persoana care sa faca dovada ca poate strange in jurul sau o majoritate sa formeze Guvernul. De aceea va anunt ca Partidul Forta Nationala a sesizat Avocatul Poporului pentru a se adresa CCR privind aceste incalcari ale Constitutiei Romaniei", a declarat Mircea Gainusa in timpul unei conferinte de presa de sambata, de la Targu Mures.

Si Teodor Melescanu a facut declaratii cu privire la decizia presedintelui Iohannis.

"Acest Guvern Citu va trece sau nu va trece, va mai fi inca o etapa de incercare a unui alt guvern, dar trebuie inteles un lucru: Constitutia Romaniei si implicarea presedintelui, care este foarte importanta in desemnarea candidatului de prim-ministru, porneste de la ideea de a gasi solutii pentru functionarea stabila a unui guvern. Acest lucru se poate face, exista foarte multe variante, una poate sa fie un guvern tehnocrat neutru si format din reprezentantii mai multor partide, care sa asigure o majoritate. Exista posibilitatea de a se forma si alte majoritati, asa cum s-a format o majoritate pentru a da jos Guvernul ALDE - PSD, tot asa se poate forma si o majoritate pentru functionarea unui guvern, astfel incat sa se respecte prevederile constitutionale si alegerile sa fie la termenul prevazut", a declarat Melescanu, citat de stiripesurse.ro.