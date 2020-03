Liderul tineretului social democrat, Bogdan Cojocaru, a transmis un comunicat de presa prin care critica dur PNL-ul si dorintele de alegeri.

Bogdan Cojocaru, liderul TSD; este de parere ca penelistii ar trebui sa revina cu picioarele pe Pamant si ii indruma sa renunte la ”OZN-ul cu anticipatele”. Acesta ii indreamna sa se ocupe mai degraba de criza epidemiei de coronavirus, dar si sa se uite catre marile proiecte de infrastructura.

"Asistam la o comedie care nu se mai termina. De trei luni discutam doar de subiectul anticipatelor, in timp ce problemele presante pentru tara sunt amanate. E un dezinteres evident al PNL fata de guvernare. In loc sa se ocupe serios de criza coronavirusului, dar si sa urneasca marile proiecte de infrastructura, liberalii tot agita tema anticipatelor. Ar trebui ca PNL sa revina cu picioarele pe pamant si sa renunte la OZN-ul cu anticipatele“, spune Cojocaru despre dorintele liberalilor de a organiza anticipate si despre lipsa de strategie vizavi de coronavirus.

Acesta vorbeste si despre proiectele de infrastructura ratate pana acum, vorbind indeosebi despre autostrada Iasi - Targu Mures, al carei proiect nu a fost demarat pana acum. Acesta taxeaza faptul ca "in campaniile electorale de anul trecut, cand era in opozitie, PNL mai avea putin si isi trimetea membrii de partid cu lopetile pe santier."

Liderul TSD il critica si pe Florin Citu, despre care spune ca e indragostit de sedinte foto.

"Romanii incep sa se lamureasca in privinta intentiilor PNL. Am vazut in aceasta saptamana, la audierile din comisii, aceleasi personaje de desen animat si aceleasi figuri lipsite de consistenta si de viziune. L-am vazut pe domnul Florin Citu indragostit de sedintele foto. Probabil ca memoria telefonului sau nici nu mai are spatiu pentru un nou selfie“

Bogdan Cojocaru nu uita sa se lege si de Klaus Iohannis, spunand ca "balonul galben umflat de presedinte incepe sa piarda din altitudine." Acesta concluzioneaza afirmand ca "in curand alegatorii de dreapta se vor prinde ca OZN-urile liderilor liberali nu tin loc nici de autostrazi si nici n-au vreo sansa in lupta cu coronavirusul", conform stiripesurse.ro.