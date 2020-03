Fostul premier al Romaniei, Viorca Dancila, a facut o comparatie intre vremea in care a a fost premier si prezent, cand Orban este la Palatul Victoriei.

Viorica Dancila a facut declaratii cu privire la actuala guvernare, iar comentariile ironizeaza apelativul "zero", de care aceasta s-a lovit in trecut.

Potrivit, Vioricai Dancila, cabinetul lui Orban este "guvernarea zero", deoarece romanii nu resimt beneficii ale unor masuri luate de premier si de ministrii din subordine.

"Cred ca este important, nu cum vad eu guvernarea Orban sau cum am guvernat eu in aceea perioada. Cred ca este important ce spun cetatenii si cred ca este important ceea ce ne arata cifrele. Faptul ca de la a doua cea mai mare crestere din UE am ajuns la un deficit excesiv, cred ca acest lucru spune multe. Faptul ca am putut sa crestem pensii, salarii, sa facem investitii, iar acum nu este nimic posibil, iar arata diferenta dintre cele doua guvernari. Mai mult decat atat, vedem imprumuturi din ce in ce mai mari, care nu se regasesc nici in cresteri de pensii, salarii, nici in investitii, iar acest lucru genereaza ingrijorare in randul populatiei." a spus fostul premier al tarii despre cabinetul Orban.

De asemenea, Dancila a mai declarat ca "Cred ca este o diferenta foarte mare, iar cele 3 luni de guvernare Orban au fost o guvernare zero si acest lucru il vede fiecare cetatean. Putem face statistici sa vedem cine a guvernat mai bine sau mai rau. Important este ceea ce facem in continuare si cum vor resimti cetatenii Romaniei tot ceea ce s-a intamplat in ultima perioada”, conform stiripesurse.ro.