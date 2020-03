Poluarea din Bucuresti, indeosebi cea inregistrata la inceputul saptamanii trecute, duce la scandaluri intre Gabriela Firea, Costel Alexe si ELCEN

Subiectul poluarii din Capitala este mai aprins ca niciodata, iar contrele intre persoanele aflate in pozitii cheie continua.

Gabriela Firea sustine, prin intermediul unei postari pe Facebook, ca "ministrul mediului tine secreta de miercuri informatia privind poluatorul industrial care ne-a intoxicat duminica trecuta spre luni, ca sa-si protejeze un coleg de partid, pe ministrul economiei." Aceasta sustine ca poluatorul responsabil este CET Grozavesti, "care a ars o cantitate mare de pacura, intr-un timp foarte scurt. Un CET vechi, nu a fost modernizat, filtrele sunt depasite."

Firea are si doua scenarii cu privire la aceasta ardere de pacura. In primul din ele, Gabriela Firea pozeaza din nou in victima si presupune ca CET Grozavesti a ars intentionat pacura pentru a da peste cap masuratorile senzorilor de poluare si pentru ca mai apoi, cetatenii sa dea vina pe ea. In cel de-al doilea scenariu, cei de la CET au ars foarte multa pacura intr-un timp scurt, pentru ca aveau un surplus si aveau nevoie sa scape de ea, fara sa le pese de sanatatea bucurestenilor.

ELCEN a reactionat si a declarat ca poluarea din Bucuresti nu este cauzata de arderi excesive de pacura.

„Primaria municipiului Bucuresti, prin vocea primarului general, Gabriela Firea a lansat recent o serie de informatii false conform carora consumul de pacura al ELCEN ar fi cauzat cresteri considerabile ale emisiilor de poluanti in atmosfera. Avand in vedere faptul ca folosirea pacurii de catre ELCEN a reprezentat in perioada 27.02 – 03.03.2020 doar 1,2% la nivelul centralelor fata de nivelul de poluare record inregistrat in Bucuresti in noaptea de duminica spre luni (800% peste limitele maxim admise), consideram esential sa se identifice sursa/sursele care a/au determinat poluarea cuprinsa in intervalul 4,5%-800%. ELCEN nu a inregistrat nicio depasire a limitelor emisiilor prevazute de legislatia europeana de mediu, fapt confirmat si de controalele Garzii de Mediu”, au transmis reprezentantii ELCEN, intr-un comunicat de presa citat de mediafax.ro.

De asemenea, Costel Alexe a declarat ca "astazi doamna Firea spune ca Ministerul Mediului stie cine este cel care a provocat poluarea e duminica spre luni. Da, asa cum Ministerul Mediului a afirmat si in ianuarie si in februarie si in martie, cel care a esuat in ceea ce priveste calitatea aerului din Bucuresti este primaria Capitalei si doamna primar Firea pentru ca daca ar fi implementat toate acele masuri pe care si le-a asumat in sedinta de Consiliu general nu am fi avut poluarea nici de luna trecuta nici de acum doua luni si evident nu am fi avut aceste valori din ce in ce mai mari in ultimii 3-4 ani de zile."